На узбережжі Англії вперше за 30 років помітили пташеня рідкісного птаха

У 1950-х роках на узбережжі Дорсета гніздилося близько 80 птахів цього виду, але з часом кількість пар скоротилася до трьох.

Вперше за останні три десятиліття пташеня іпатки помітили на узбережжі Дорсета в південній Англії. Там розташоване останнє відоме місце регулярного гніздування іпаток на материковій частині південної Англії, пише The Guardian.

"Побачити пташеня іпатки було неймовірно хвилююче. Кожен пташеня має значення. Одне пташеня, звичайно, не врятує цю колонію, але одне – це набагато краща новина, ніж жодного", – сказав морський орнітолог Річард Калдоу.

У виданні зазначили, що в 1950-х роках на узбережжі Дорсета гніздилося близько 80 птахів, але кількість пар скоротилася до трьох, і протягом 30 років не було достовірних спостережень за пташенятами. Вчені побоювалися, що колонія перебуває на межі зникнення.

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Протягом літа 13 волонтерів протягом 15 тижнів спостерігали за уступами, однак ці місця важкодоступні та небезпечні. У квітні цього року в колонії було зареєстровано шість дорослих іпаток. Протягом кількох тижнів волонтери спостерігали, як іпатки приносили рибу щонайменше у два різних місця гніздування, що вказувало на те, що, можливо, кілька пар намагалися виростити пташенят.

Уже після 12 червня іпатки майже повністю припинили приносити рибу. Вчені припускали, що не всі пташенята вижили, проте доставка риби в одне з місць тривала, і зрештою пташеня іпатки вдалося виявити та сфотографувати.

"Ми знали, що його батьки годували пташеня приблизно з 29 травня по 5 липня, тож на той момент йому було 38 днів. На той час він, ймовірно, вже час від часу виходив на відкрите місце, зазвичай якщо поруч був один із батьків. Швидше за все, це відбувалося ввечері, тому 7 липня ми орендували човен, щоб з 16:00 до 20:00 стояти на якорі в потрібному місці. Це зайняло три години, але трохи пізніше 19:00 він вискочив з-за спини батька. Було чудово це побачити", – розповів журналістам Калдоу.

Морський орнітолог припустив, що пташеня, можливо, відлетіло тієї ж ночі. Він зазначив, що наразі невідомо, де перебуває пташеня.

"Він, напевно, перебуває десь далеко в морі, зовсім сам. Батьки не піклуються про нього, щойно він опериться. Він не повернеться щонайменше два роки й не розмножуватиметься раніше 2030 року. Можливо, він повернеться сюди, але може й полетіти кудись ще", – заявив Калдоу.

Науковці шукають причину скорочення колонії

Останніми роками фахівці National Trust намагаються з'ясувати, чому колонія майже перестала виводити потомство. Серед можливих причин називають щурів, сапсанів і наслідки зміни клімату.

Щоб знайти відповідь, у місцях гніздування встановили камери з датчиками руху, які працюють від сонячних батарей. Їх закріпили фахівці з висотних робіт. Камери спрямовані в глибокі тріщини скель, де приблизно за два метри від входу гніздяться іспатки.

Після завершення сезону розмноження обладнання демонтують, а волонтери проаналізують тисячі зроблених фотографій.

За словами координатора проєкту National Trust у Пурбеку Бена Кука, ці знімки допоможуть краще зрозуміти процес гніздування, вигодовування та вильоту пташенят.

"Якщо ми з'ясуємо, чому гинуть яйця та пташенята, то зможемо розробити ефективні природоохоронні заходи. Іспатки – культові морські птахи, і ми хочемо зробити все можливе, щоб вони й надалі жили в Пурбеку", – наголосив він.

Найбільша змія Європи просувається на північ

Нагадаємо, у Німеччина зафіксували появу нових видів змій, що раніше мешкали виключно на півдні Європи. Керівник мюнхенського притулку для рептилій Маркус Бауер розповів, що йдеться, наприклад, про полоза чотирисмугого – одну з найбільших змій Європи.

Лише за останні п'ять років у південній Баварії зафіксували 15 особин цього виду.

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