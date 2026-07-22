У Білорусі раптово заявили, що напад з боку України більше не готується

Також голова Міністерства оборони Білорусі заявив, що країни НАТО теж не мають наміру нападати на республіку.

Військово-політична ситуація навколо Білорусі залишається спокійною. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, відповідаючи на запитання журналістів.

"Відстежуючи діяльність збройних сил країн НАТО, ми не бачимо значної активності. У сусідніх країнах проводиться мінімальна кількість навчань – всього одне, мінімальна кількість польотів. Тому ми й вважаємо, що вона (ситуація – УНІАН) стабільна, і якоїсь загрози, напруги, підготовки до раптового нападу ми не бачимо", – сказав Хренін.

Міністр оборони Білорусі також заявив, що загрози з боку України для його країни немає. За його словами, Білорусь не бачить ознак підготовки до агресивних дій.

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"На сьогодні ми не бачимо, щоб з боку українських формувань, які забезпечують прикриття свого кордону, йшла підготовка до якихось агресивних активних дій. Незважаючи на те, що в інформаційному просторі лунає що завгодно, їм напруга на нашому кордоні не потрібна", – додав Хренін.

У Білорусі пообіцяли жорстко відповісти Україні у разі провокації

Раніше заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета заявив, що республіка "відповість із застосуванням усього свого потенціалу", якщо Збройні сили України перетнуть її кордон.

За словами Секрети, українці знають про це.

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