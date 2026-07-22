Перша країна Європи вирішила висилати іноземців за 'неналежний спосіб життя'

Сьогодні 21% населення Швеції – іноземці.

Швеція почала посилювати міграційну політику. Згідно з новим законом, іноземців можуть вигнати з країни за "неналежний спосіб життя". Про це пише Bild.

Як зазначає видання, останніми роками організована злочинність стала великою проблемою для Швеції. Тому влада вирішила висилати з країни не тільки тих, хто скоїв тяжкий злочин, а й дрібних правопорушників. Зокрема, дозвіл на проживання можуть скасувати за несплачені борги, зловживання системою соціального забезпечення або ігнорування приписів державних органів.

"Той, хто живе у Швеції, не повинен завдавати шкоди країні!" – заявив міністр з питань міграції Йохан Форсселль, коментуючи реформу.

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Таким чином, у Швеції мають з’явитися найсуворіші імміграційні правила у всій Скандинавії, підкреслює Bild.

Втім, Шведське міграційне управління запевняє, що окремі незначні порушення самі по собі не стануть підставою для автоматичної депортації іноземця.

Як пишуть шведські ЗМІ, закон не стосується осіб, які перебувають у країні зі статусом біженця, громадян країн ЄС та тих, хто отримав дозвіл на проживання за програмою возз’єднання сімей.

Українці в Європі

Як писав УНІАН, раніше Польща вже неодноразово депортувала українських громадян за дрібні правопорушення. Так, у травні український блогер заїхав на автомобілі в заповідну зону, куди вхід дозволено лише пішки. Після громадського резонансу українця оштрафували та вигнали з країни, заборонивши в’їзд до ЄС на 5 років.

Також ми повідомляли, що Польща депортувала дев’ятьох українців і двох білорусів, яких підозрювали у вербуванні біженців для участі в антиурядових протестах. За даними польських спецслужб, ці особи діяли з осені 2025 року, використовуючи теми корупції та внутрішньої політики для розпалювання емоцій.

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