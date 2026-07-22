Досить жертвувати комфортом: турист, що відвідав 75 країн, розкрив 8 секретів бюджетних подорожей

На тлі постійний глобальних потрясінь подорожувати стає дедалі дорожче. Однак за умови правильного планування у туристів все ж є шанс зробити свій відпочинок трохи доступнішим у фінансовому плані.
Британський тревел-журналіст Джеймс Вонг, який на даний момент відвідав уже 75 країн світу і не планує зупинятися на цій цифрі, у своєму блозі на Lonely Planet поділився своїми вісьмома головними секретами бюджетних подорожей.
"Уявити собі подорож на поточну зарплату або з обмеженим банківським рахунком може бути непросто, але де є бажання, там обов'язково знайдеться й спосіб. У наші дні побачити світ – це не привілей, доступний лише багатим, і це не історія для бекпекерів, де доводиться жертвувати комфортом", – пише досвідчений мандрівник.
Чоловік запевняє, що практично будь-який регіон світу, навіть такий дорогий, як Скандинавія, можна відвідати з мінімальними витратами – вся справа в підготовці та вмінні орієнтуватися на місці.
8 секретів бюджетної відпустки в 2026 році
- Складіть план поїздки задовго до бронювання – щоб мати можливість порівнювати та відстежувати найкращі пропозиції.
- За можливості уникайте пікового сезону – це допоможе не тільки заощадити, але й уникнути натовпів.
- Уникайте проживання в центрі міста – менш популярні райони пропонують дешевші варіанти та дають можливість краще дізнатися, як насправді живуть місцеві жителі.
- Подорожуйте з попутником – проживання на одну особу, як правило, коштує не набагато дешевше, ніж на двох, та й порції їжі нерідко можна ділити на двох.
- Вибирайте ресторани, де харчуються місцеві – так ви уникнете типових "туристичних пасток" і краще познайомитеся з місцевою автентичною кухнею.
- Беріть ланч-бокси – так ви уникнете завищених витрат на перекус у популярних туристичних місцях.
- Подорожуйте з ручною поклажею – це не тільки дешевше, але й дає більшу свободу пересування.
- Обирайте громадський транспорт – окрім економії, такий спосіб пересування допоможе вам краще пізнати місто.
Як заощадити на відпочинку
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше досвідчена стюардеса родом з України Аріна Блум назвала вісім речей, на які пасажирам не варто витрачати гроші в аеропорту.
Також експерти назвали найкращі дні для вигідної купівлі авіаквитків.
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