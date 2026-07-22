Великий бізнес має самостійно захистити себе від дронів, - Лебеденко

Заступник головкома розповів про приватну ППО.

Великі компанії мають самі подбати про повітряний захист своїх обʼєктів за допомогою приватної протиповітряної оборони (ППО). Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник головнокомандувача Збройних Сил України Андрій Лебеденко.

За його словами, набрали спеціалістів не тільки військових, а й відібрали топових фахівців з різних напрямків. "І сьогодні ця система працює як конвеєр з тим, щоб ми мали оновлення цих інноваційних рішень на полі бою", - додаав він.

Він наголосив, що великі компанії мають самі подбати про повітряний захист своїх обʼєктів, зокрема, забезпечити його можуть фахівці ППО, які з тих чи інших причин завершили військову службу.

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Він наголосив, що приватні ППО підвищать спроможність Повітряних сил щодо захисту цивільної інфраструктури. Лебеденко розповів, що, зокрема, "Укрзалізниці" запропонували створити підрозділи, які будуть захищати підстанції. За його словами, такий захист має бути і для великих хабів та об’єктів різних компаній.

Лебеденко сказав, що компанії можуть спрямувати інвестиції у власний захист від повітряної загрози.

Приватна ППО в Україні

Як повідомляв УНІАН в квітні, в Україні почали працювати перші приватні точки ППО. Такий захист складається зі стаціонарних веж із крупнокаліберними кулеметами біля об'єкта, який охороняється, та з центру дистанційного керування цими турелями.

Зазначалося, що оператор з безпечного місця може керувати зброєю, що знаходиться за сотні кілометрів від нього. При цьому самі турелі є напівавтономними. Вони розпізнають цілі і самостійно на них наводяться, оператор потрібен для того, аби підтвердити, що можна відкрити вогонь.

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