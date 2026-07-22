Ціни на пальне невпинно зростають третій день поспіль: що здорожчало найбільше

Деякі види додали майже 5 гривень.

Ціни на три основні марки бензину в Україні оновлюють історичні максимуми третій день поспіль. Дизельне паливо також активно дорожчає, свідчить статистика на порталі Мінфін.

Так, бензин А-95 преміум 22 липня здорожчав на 0,94 грн (+1,2%) - до 82,28 грн за літр. За три дні поточного тижня його ціна зросла вже на 3,29 грн.

Ціни на бензин А-95 зросли на 1,11 грн (+1,4%) - до 78,4 г рн за літр. Тож за цей тиждень він здорожчав майже так само, як і преміум – на 3,33 грн.

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Бензин А-92 дорожчає значно агресивніше. З вівторка на середу він додав 1,65 грн (+2,2%) - до 75,07 грн за літр. Сумарно за три дні його вартість зросла на 4,59 грн.

Ціна на дизельне паливо майже зрівнялася з ціною преміального бензину – 22 липня вона складає 81,7 грн/л. За день дизель здорожчав на 1,54 грн (+1,9%), а за три дні – на 4,6 грн.

Авто­мобільний газ подорожчав на 30 копійок (+0,7%) - до 40,35 грн/л.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн розповів, що Україна вичерпала власні запаси бензину, тому ціни на пальне почали зростати. Дефіцит пального навряд чи можливий, однак постачання стає дедалі складнішим та коштовнішим.

При цьому паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначив, що пальне в Україні найближчим часом дорожчатиме приблизно на 2-3 гривні щотижня. За його словами, ціни на бензин і дизель мають перетнути позначку у 90 гривень за літр.

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