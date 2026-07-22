Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на четвер

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,07 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 23 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,77 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,07 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,76/44,79 грн/дол., а до євро - 51,07/51,08 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 22 липня зріс на 1 копійку і складав 44,95 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,46 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 2 копійки і становив 51,42 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,81 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,90 гривні за долар, а курс євро в банку також залишився на попередньому рвні і складав 51,45 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: