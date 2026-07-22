На ринку обвалилися ціни на кавун: скільки коштує кілограм

Кавуна забагато і продавці вимушені віддавати його задешево.

Через надмірну пропозицію товару ціни на кавуни на ринку опустилися вже до 15-17 гривень за кілограм у гурті. Це – рівень цін 2024 року, зазначають оглядачі Столичного ринку.

"Фермери в цьому році наступають на одні й ті самі граблі на кавуні. Хотіли заробити – а вийшло, як завжди", – йдеться в відео.

Минулого року на кавуні вдалося заробити – тоді середня ціна кілограму плоду становила 25 гривень. Відповідно, фермери збільшили площі під кавуном і, як наслідок, зіткнулися з серйозним надлишком товару цьогоріч.

Відео дня

"Скоро піде грунтовий кавун, за два тижні його стане ще більше – і ціна обвалиться ще нижче. Зате покупець буде задоволений", – кажуть оглядачі.

Зазначимо, що таке хвилеподібне ціноутворення характерне не тільки для ринку кавуна. Так, позаминулого року суттєво здорожчали овочі борщового набору, що спонукало фермерів розширювати під ними посівні площі. В результаті у 2025 році ці овочі різко впали в ціні і продавалися на рівні собівартості.

Ягоди та фрукти в Україні – головні новини

З початку липня на ринку різко впала ціна на лохину - кілограм коштував 400 гривень, тоді як зараз ягоду відпускають в середньому по 135 гривень. Місяць тому за кілограм лохини просили цілих 600 гривень, або в 4,5 рази більше, ніж тепер.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначиа, що в кінці липня – на початку серпня найнижчі ціни в цьому сезоні будуть в Україні на персики, а от абрикоси навряд чи можуть ще більше здешевшати, ніж зараз.

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