Польські МіГи, на які розраховує Україна, запросила одна із країн НАТО

Нині в НАТО лише дві країни експлуатують винищувачі МіГ-29.

Польща отримала запит від неназваної країни НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Україні. Про це розповів заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський в інтерв’ю Radio ZET.

Він стверджує, що попри звернення союзника по НАТО, пріоритетом для Польщі залишається передача цих винищувачів Україні. При цьому Залевський відмовився відповідати на пряме запитання журналіста, чи йдеться про Болгарію.

Як пише "Мілітарний", нині в НАТО лише дві країни експлуатують винищувачі МіГ-29 - Польща та Болгарія. Софія поступово замінює радянські літаки новими F-16V, однак поки отримала лише першу партію, а постачання літаків другого траншу очікується до 2027 року.

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Зазначається, що Болгарія наразі не готова передати свої МіГ-29 Україні через побоювання втрати боєздатності власних Повітряних сил.

За наявними даними, Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, однак у справному стані перебувають лише шість із них. Через санкції ЄС проти Росії країна більше не може отримувати запчастини для цих літаків від російської сторони.

"Тому для підтримання льотної придатності наявного парку необхідно знайти альтернативне джерело комплектуючих, яким можуть стати польські винищувачі", - додали там.

Польські МіГ-29 для України

Раніше повідомлялось, що Україна веде переговори з Польщею про передачу винищувачів МіГ-29, однак окрім самих літаків прагне отримати обладнання, документацію та технічні засоби для їхнього ремонту й обслуговування.

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