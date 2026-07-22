Купити квартиру в Україні стало дорожче: де ціни зросли найбільше

Київ залишається найдорожчим містом для купівлі квартири в Україні, тут треба заплатити за однокімнатну 75 тис. дол.

Медіанна вартість квартир в Україні у доларах підвищилася на 3%. Станом на червень вона становить 61 090 доларів.

За даними дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, у першому півріччі 2026 року ринок купівлі квартир в Україні демонструє помірне зростання. Зазначається, що кількість оголошень щодо купівлі квартир збільшилася на 4%. При цьому середня кількість відгуків на одне оголошення зросла на 3%.

Найбільш помітне зростання вартості однокімнатних квартир на вторинному ринку зафіксовано у Вінниці - 57,8 тис. дол. (+11%) та Хмельницькому - 42,3 тис. дол. (+9%). У Чернівцях - 61,5 тис. дол. і Запоріжжі - 15,9 тис. дол. (по +7%). Водночас у частині міст від початку року спостерігалося зниження цін, зокрема у Херсоні - 13,2 тис. дол. (-13%), Рівному - 56,9 тис. дол. (-4%) та Києві - 75 тис. дол. (-3%).

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Попри незначне падіння вартості, Київ залишається найдорожчим містом для купівлі квартири в Україні. За рівнем цін серед обласних центрів за столицею також йдуть Ужгород та Львів.

Купівля будинків

У першому півріччі поточного року інтерес українців до купівлі будинків також продовжив зростати. Кількість активних оголошень збільшилася на 15%, а середня кількість відгуків на одне оголошення – на 24%. Попри це, медіанна вартість будинків у доларах залишилася майже незмінною та становить 78 494 дол.

Найбільше подорожчання зафіксовано у Херсоні - 37 тис. дол. (+26%) та Тернополі - 121,2 тис. дол. (+23%), також помітно зросли ціни у Дніпрі - 53,7 тис. дол. та Житомирі - 71,9 тис. дол. (по +9%). Водночас у більшості обласних центрів вартість будинків знижувалася, зокрема у Кропивницькому - 49,8 тис. дол. та Чернігові - 24,9 тис. дол. (по -12%), Івано-Франківську - 124,8 тис. дол. та Харкові - 94,4 тис. дол. (по -8%).

Ринок житла - останні новини

За даними дослідження "OLX Нерухомість", в Україні оренда квартир за пів року подорожчала на 15%, а будинків на 29%. Найбільше зростання оренди було зафіксовано у Харкові (+40%) та Запоріжжі (+33%).

У червні стало відомо, що ціни на квартири в новобудовах Одеси зросли під час літнього сезону. Тоді повідомлялося, що середня ціна квадратного метра в новобудовах економ-класу становить 31,5 тис. грн.

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