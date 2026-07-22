Наземні маяки, за якими українські дрони літають і без GPS, встановлять по всій країні

Андрій Лебеденко розповів, як маяки допомагатиммть орієнтуватися малій авіації, дронам-перехопювачам та сенсорам.

В Україні розширять розгортання наземних маяків, які у пілотному режими вже працюють у Сумській та Харківській областях. Про це на брифінгу заявив заступник головнокомандувача Збройних Сил України Андрій Лебеденко, повідомив кореспондент УНІАН.

Він наголосив, що ця система наземної навігації показала "дуже класний результат". І тому вона масштабується і буде розгорнута в межах всієї країни.

"У цьому районі ми продовжуємо активно впливати своїми засобами РЕБ, не даючи противнику користуватися навігацією з супутників. У той же час наші дрони та систем, які використовують цю навігацію, працюють за рахунок саме наземних маяків", - сказав Лебеденко.

Відео дня

Розгортання системи, за його словами, дасть змогу орієнтуватися нашій малій авіації, дронам-перехопювачам та сенсорам.

Система наземних маяків

Як повідомляв УНІАН, у двох прикордонних областях, Сумській і Харківській, діють спеціальні навігаційні станції, розгорнуті Силами оборони. Вони використовуються, зокрема, для навігації безпілотників, ставши аналогом супутникового зв'язку.

Тиск росіян на прикордоння

Нагадаємо, що речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов розповідав, що росіяни не полишають спроб створити так звану "зону контролю" вздовж усього російсько-українського кордону.

Це, в першу чергу, Лиманський напрямок, у другу чергу – Куп’янський. Також зберігаються спроби росіян створити подібну "зону контролю" на нових напрямках, на яких вони намагаються тиснути. Зокрема, напрямок у бік Козачої Лопані.

Вас також можуть зацікавити новини: