Лелеки дедалі частіше заходять у людські двори: орнітолог пояснив поведінку птахів

Якщо не хочете бачити птахів на своїх подвір'ях, не залишайте у вільному доступі харчові відходи.

Жителі Чернігівщини дедалі частіше помічають, що лелеки майже не бояться людей і можуть вільно гуляти подвір'ями. Втім, як пояснив виданню ЧЕline чернігівський орнітолог Олександр Федун, така поведінка птахів навряд чи свідчить про якісь кардинальні зміни.

За словами фахівця, враження про те, що лелеки стали сміливішими, багато в чому є суб'єктивним. Водночас він зазначив, що звикання птахів до людини пов'язане з процесом урбанізації.

"Лелеки вже давно є урбаністами. Вони належать до синантропних видів, тобто живуть поруч із людьми, адже знаходять там сприятливі умови та достатньо їжі. Це триває вже багато років. Вони будують гнізда на стовпах, дахах будинків та інших спорудах у межах населених пунктів", – пояснив орнітолог.

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За його словами, зараз у лелек триває період вирощування потомства. Дорослі птахи змушені постійно шукати їжу, адже незабаром пташенята залишатимуть гнізда.

"Коли виїжджаю на природу, часто бачу, як лелеки годуються на полях. Нині їм потрібно приносити пташенятам дуже багато корму, тому вони активно шукають їжу", – зазначив Федун.

Орнітолог додав, що якщо люди не хочуть бачити лелек на своїх подвір'ях, варто не залишати у вільному доступі харчові відходи.

"Якщо хочете, щоб лелеки не заходили у двір, прибирайте залишки їжі. Або просто спокійно ставтеся до їхніх візитів, якщо вони не створюють незручностей. Це природний процес: птахи звикають до людей, особливо коли поруч є їжа і вони не відчувають загрози чи переслідування", – сказав він.

Федун також запевнив, що лелеки не є агресивними птахами. За весь час своєї роботи він не стикався з інформацією про випадки їхньої агресивної поведінки щодо людей.

Лелеки в Україні

Раніше доктор біологічних наук Іван Русєв пояснив УНІАН, що не варто приручати дикого лелеку - якщо дикі птахи звикають до цього, то згодом можуть загинути від голоду.

Тобто, лелеку, який потребує допомоги, можна годувати, але не перетворювати на домашнього улюбленця – адже це не кішка чи собака. Дикий птах не повинен звикати до постійної присутності людини, що перебуває поруч. Тоді згодом він знов адаптується до довкілля на волі.

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