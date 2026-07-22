Ракета Falcon 9, що вийшла з-під контролю, скоро вріжеться в Місяць: якими будуть наслідки

Вчені хочуть перетворити цю аварію на унікальний експеримент і вже готують телескопи.

Астрономічна спільнота готується спостерігати за рідкісною та видовищною подією. 5 серпня 2026 року некерований фрагмент ракети SpaceX Falcon 9 вріжеться в поверхню Місяця.

Хоча це зіткнення – результат відхилення від початкового плану місії, вчені сподіваються перетворити потенційну аварію на унікальний науковий експеримент, пише Universe Space Tech.

Двадцять три астрономи вже виступили із закликом до колег та любителів об’єднати зусилля для спостереження за цим надзвичайним зіткненням.

Відео дня

Як уламки ракети опинилися на курсі зіткнення з Місяцем

Історія цього космічного мандрівника почалася в січні 2025 року, коли ракета Falcon 9 успішно відправила до Місяця два приватні посадкові модулі – Blue Ghost і Hakuto-R. Згідно з правилами космічної безпеки, її верхній ступінь мав згоріти в щільних шарах атмосфери Землі.

Однак ступінь залишилася на нестабільній високій орбіті, віддаленості якої можна порівняти з орбітою нашого природного супутника.

Траєкторію штучного об’єкта вперше обчислив відомий астроном-аматор Білл Грей. Він пояснив, що передбачити рух подібних конструкцій вкрай складно, оскільки, крім гравітаційних сил, значний вплив на масивне тіло вагою 4,9 тонни чинить сонячне випромінювання.

Проте, згідно з останніми розрахунками, об’єкт рухається до свого неминучого кінця зі швидкістю понад 8600 км/год. Очікувана енергія удару буде еквівалентна вибуху трьох тонн тротилу.

Унікальна можливість для спостереження

Очікується, що зіткнення відбудеться поблизу кратера Ейнштейна. Поки що жодне штучне чи природне зіткнення не було безпосередньо зафіксовано на освітленій Сонцем стороні Місяця, тому виявити сам спалах буде непросто.

Однак те, що удар відбудеться майже біля самого краю місячного диска, створює унікальну перевагу. Хмара пилу та уламків, що утворилася в результаті вибуху, вийде за межі освітленої області й стане чітко видимою на темному тлі космосу.

До спостереження за подією будуть залучені найпотужніші космічні обсерваторії. Місячний розвідувальний орбітальний апарат NASA (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографує область до і після вибуху, а південнокорейський супутник Pathfinder спробує зафіксувати сам момент удару.

Вчені також закликають астрономів-аматорів у Північній та Південній Америці взяти участь у спостереженнях, дотримуючись спеціальних інструкцій.

Захист для майбутніх місячних баз

Сьогодні, коли космічні агентства активно готуються до розгортання постійних житлових модулів і наукових станцій на Місяці, проблема орбітального сміття стає вкрай актуальною.

Оцінка масштабу збитків, завданих ударом Falcon 9, допоможе розробити ефективніші системи відстеження небезпечних об’єктів і захистити майбутні місячні бази від небажаних "гостей" із космосу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай планує провести космічну місію з порятунку Землі.

Вас також можуть зацікавити такі новини: