Греція 'зарубала' план Євросоюзу щодо санкцій проти Росії, - Politico

Дипломат ЄС підтвердив, що посли проведуть додатковий раунд переговорів у четвер вранці, щоб спробувати зберегти пакет заходів.

Країнам ЄС не вдалося досягти згоди щодо нових масштабних санкцій проти Росії після того, як Греція заблокувала ці заходи, щоб захистити свою галузь морських перевезень палива. Про це пише Politico.

Переговори в середу, що завершилися ввечері, стали лише останнім етапом у серії спроб досягти одностайної згоди, необхідної щодо цілого ряду заходів у сфері енергетики та торгівлі, покликаних виснажити військовий бюджет Москви.

Зазначається, що пакет заходів було представлено в червні, але обговорення деталей затягнулося, незважаючи на те, що в процесі були пом’якшені значні його частини, такі як заборона на імпорт російських морепродуктів та візові обмеження для російських військовослужбовців.

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Афіни зайняли жорстку позицію щодо запропонованої заборони на постачання російського газу компаніями ЄС споживачам за межами ЄС, стверджуючи, що це виходить за рамки раніше узгоджених рішень лідерів і що ця практика все одно триватиме, судна просто перереєструються за кордоном.

Дипломат ЄС підтвердив, що посли проведуть додатковий раунд переговорів у четвер вранці, щоб спробувати зберегти пакет заходів.

Важливо, що Ірландія, яка наразі головує в Раді ЄС, у середу запропонувала дозволити європейським газовозам експортувати російський СПГ до третіх країн до січня 2029 року.

Пропозиція, з якою ознайомилося видання, обмежує російський експорт і забороняє укладення нових контрактів. У статті зазначено:

"Однак грецький уряд досі відмовляється від компромісу і натомість прагне безстрокового винятку, заявили троє дипломатів ЄС, які брали участь в обговореннях".

Грецька судноплавна компанія "Dynagas" - одна з небагатьох, що експлуатують судна льодового класу, здатні досягати російського терміналу СПГ у Північному Льодовитому океані. Якщо ЄС заборонить грецьким компаніям експортувати російський газ, грецький уряд стверджує, що судна просто зареєструються в інших країнах, що послабить контроль з боку ЄС.

Зазначається, що затримка виходить за межі очікуваного кінцевого терміну для розгляду законодавчих питань, оскільки середа спочатку мала стати останньою зустріччю послів до закінчення літніх канікул у серпні.

Санкції проти РФ

Раніше видання Financial Times писало, що поки Євросоюз намагається узгодити 21-й пакет економічних санкцій проти Росії, єдність слабшає. Півдесятка столиць вимагали винятків або заблокували заходи, намагаючись захистити корпоративних гігантів чи національні економічні інтереси.

Видання зазначало, що зараз не час втрачати рішучість. Це може призвести до поразки на шляху до можливої перемоги у спробах переконати Москву погодитися на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.

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