Симоненко каже, що просто не хотів посадити Фукса на місце Тимошенко

Лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що відмовився голосувати за відставку уряду Тимошенко, оскільки не почув гарантій з боку Партії регіонів стосовно формату нової коаліції.

"Якщо прийняте рішення про відставку, то треба одразу готувати документи про створення нової коаліції", - сказав Симоненко в п’ятницю після голосування резолюції про недовіру Кабміну.

"Нам треба було провести з Партією регіонів серйозну підготовку, дати відповідь на питання, яка буде нова коаліція. А восени знову проголосувати це питання, але взяти в свої руки управління країною", - додав Симоненко.

Водночас, за його словами, керівництво Партії регіонів не приховує, що "ведуть переговори з Балогою (главою секретаріату президента) і Ющенком про створення "ширки".

"Якби ми проголосували за відставку Тимошенко, це нічого не змінило б, бо на її місце посадили б Фукса, який буде виконувати волю Ющенка", - пояснив він.

Українська правда