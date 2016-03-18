Країна досі не почула альтернативи нинішньому уряду, пора визначатися - заява "Народного фронту"

Про це йдеться у заяві політсили.

"Західні партнери неодноразово вимагали стабілізації ситуації і об’єднання довкола уряду заради продовження реформ. Кожен день невизначеності щодо уряду – це втрачений час, який міг бути використаний на користь держави", - йдеться у ній.

НФ вважає, що "своїм впертим небажанням поставити інтереси України вище за власні амбіції" політики руйнують довіру до себе і підривають імідж країни в очах Заходу, що може звести нанівець всі позитивні досягнення упродовж двох років.

"Така ситуація є неприйнятною і має бути вирішена якомога швидше. У зв'язку з цим фракція "Народний фронт" вкотре закликає президента Петра Порошенка і його політичну силу нарешті визначитись зі своєю позицією стосовну Кабінету міністрів. Або ви називаєте ім'я нового прем'єр-міністра, пропонуєте склад нового уряду, його програму і презентуєте нову коаліцію, або підтримуєте чинний уряд і усі разом зосереджуємося на проведенні реформ", - сказано в заяві.

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"Народний фронт" нагадує, що неодноразово заявляв про готовність розглянути альтернативний склад Кабміну і його програму.

"Однак країна досі не почула від найбільшої фракції Верховної Ради – "Блоку Петра Порошенка" – прізвища кандидатів на посади в уряді. Покажіть нарешті людину, яку ви пропонуєте на посаду прем'єр-міністра, і 226 народних депутатів, які проголосують за цю кандидатуру. Інакше – потрібно припинити жити протистоянням і розхитувати ситуацію", - підкреслюють у партії.

Заклики відправити чинний уряд у відставку, не запропонувавши альтернативи, на думку політсили, "більше схожі на безвідповідальний популізм, а не державницьку позицію".

"Країна не може у цей складний час іти на поводу у демагогів, які думають не про інтереси країни, а про майбутні вибори, і вже приміряють для себе високі посади. Не можна зупинятися на півшляху і повторювати старі помилки. Від цього програють всі, і передусім Україна", - наголошують у НФ.

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