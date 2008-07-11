Кияни вважають, що дотувати слід малозабезпечених, а не хлібопекарів

Кияни вважають, що дотувати потрібно малозабезпечених, а не виробників хліба. Такі результати інтерактивного опитування на тему «Кого має дотувати київський бюджет?», проведеного 10 липня під час трансляції в прямому ефірі телеканалу «Київ» громадських слухань, присвячених проблемі можливого підвищення вартості хліба в столиці.

Киянам пропонувалося обрати один варіант із трьох відповідей: «хлібопекарів», «малозабезпечених киян», «нікого». Переважна більшість мешканців столиці (78%), які додзвонилися, переконані, що київська влада має надавати адресну допомогу окремим групам населення, 18% висловилися за підтримку хлібопекарів і 4% відповіли, що з міського бюджету нікого не потрібно дотувати.

Коментуючи результати опитування, голова робочої групи з вивчення ситуації, що склалася в хлібній галузі Києва, Денис КОСТРЖЕВСЬКИЙ заявив, що вже є «певні напрацювання щодо підвищення цін на хліб». За його словами, «економічні закони свідчать, що якщо зростають у ціні складники якоїсь продукції, підвищується зарплата, то, відповідно, і ціна самого продукту має вирости». Проте, відзначив Д.КОСТРЖЕВСЬКІЙ, головне питання, яким займається робоча група, це – «розробка механізмів соціального захисту тих верств населення, котрі потребуватимуть дотацій або компенсацій, пов’язаних із подорожчанням хліба». Голова робочої групи сподівається, що на наступну сесію Київради буде винесено узгоджений проект рішення з цієї теми.