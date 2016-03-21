Клімкін обговорив з нідерландськими депутатами переваги асоціації з Україною

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

«Українська та нідерландська сторони обмінялися думками щодо переваг Угоди як для громадян України, так й нідерландців та мешканців країн-членів ЄС в цілому в контексті поширення європейських цінностей та розширення можливостей економічної взаємодії», - йдеться в повідомленні.

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Клімкін також торкнувся питання російської агресії проти України, зазначивши, що в її основі є прагнення Кремля за будь-яку ціну зупинити європейський розвиток України.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Референдум був ініційований групою GeenPeil.