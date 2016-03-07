Україна поки що програє на референдумі в Нідерландах, однак динаміка позитивна - Кулеба
Україна поки що програє на референдумі про асоціацію з ЄС, який запланований на 6 квітня в Нідерландах.
Про це в ефірі Громадського заявив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.
Однак він додав, що динаміка в цьому питанні позитивна.
«Динаміка позитивна, і кількість тих, хто буде голосувати проти асоціації поступово зменшується. І ми працюємо над тим, щоби вийти на позитивний результат», – додав він.
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Також він зауважив, що опоненти Україні на цьому референдумі використовують підміну понять.
«Вони в Нідерландах розповсюджують тезу про те, що це не угода про асоціацію, а угода про членство», – сказав Кулеба.
Як повідомляв УНІАН, кампанія за проведення референдуму в Нідерландах щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС фінансувалася з фондів Європарламенту. Незаконно використовувалися також кошти ЄП і для фінансування кампанії в Британії за вихід країни з ЄС.