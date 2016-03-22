Права людини не будуть дотримуватися в Криму, поки не буде вигнаний окупант - Джемілєв

Мустафа Джемілєв: Жодні заходи світового співтовариства не зможуть забезпечити повного дотримання прав людини в Криму до тих пір, поки ця земля не буде звільнена від окупації.

Про це у своєму виступі на Раді Безпеки ООН заявив народний депутат фракції Партії "Блок Петра Порошенко", Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Місяць тому виповнилося 2 роки з моменту початку окупації Кримського півострова збройними силами Росії, а 16 березня було дворіччя так званого "референдуму", який було організовано російською владою для надання "законності" приєднання захопленої території до складу Російської Федерації", - нагадав про події в Криму парламентарій.

"На сьогодні в окупованому Криму встановлено терористичний режим, який багато в чому нагадує найгірші роки радянського комуністичного режиму. Демократичні свободи, які існували на території Криму з моменту проголошення незалежності України, після російської окупації повністю ліквідовані з перших же днів окупації", - зазначив народний депутат.

"Російська влада на всіх міжнародних конференціях зухвало заявляє, що вже майже всі жителі Криму добровільно отримали російські паспорти і стали російськими громадянами. Насправді ж, жодної добровільності не було і немає, а ті, хто не отримують російські паспорти, просто не можуть існувати на території півострова – вони не можуть ані вчитися, ані працювати, ані оформити власність, навіть користуватися медичною допомогою", - стверджує народний депутат.

На даний час окупаційною владою розглядається питання про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістським або терористичним об'єднанням та його заборона.

"Якщо буде прийнято таке рішення, то це може означати початок масових репресій не тільки проти членів Меджлісу кримськотатарського народу, що складається з 33-х осіб, але й всієї системи національного самоврядування кримських татар, яке включає в себе також 248 постійних делегатів Національного з'їзду (Курултаю), близько 2300 членів місцевих і регіональних меджлісів по всьому Криму. По суті, це означає війну і репресії проти всього кримськотатарського народу", - зазначив Мустафа Джемілєв

"Вважаю, що подібні дії окупантів проти всього корінного народу Криму, а також розширення окупантами репресій проти всіх, хто не сприймає окупацію Криму, є достатньою підставою для запровадження проти Російської Федерації нових і більш жорстких економічних та індивідуальних санкцій", - сказав політик у своєму виступі.

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Також народний депутат підкреслив: "Я абсолютно впевнений в тому, що жодні заходи світового співтовариства не зможуть забезпечити повного дотримання прав людини в Криму доти, доки цю землю не буде звільнено від окупації. Тому, всі заходи мають бути спрямовані на те, щоб змусити агресора залишити всі окуповані території України і залучити керівників країни-окупанта до відповідальності ЗА всі злочини, вчинені на території України", - резюмував лідер кримськотатарського народу.