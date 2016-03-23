Україна оголосить у міжнародний розшук осіб, що засудили Савченко, якщо РФ сама не ініціює їх покарання

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко.

За його словами, російська сторона на вимогу української не повідомляла про підозри слідчим прокурорам та суддям, які відкривали проти Савченко кримінальну справу, обирали їй в Басманному районному суді Москви запобіжний захід. А отже, вірогідність того, що і посадовцям, які брали участь в судовому процесі в місті Донецьку Ростовської області, російська сторона теж не повідомить про підозру.

“У Росії два моменти: або виконати це міжнародне доручення, або відмовити в ньому. Після цього, як буде відмова, а ми прогнозуємо, що буде відмова, ми звернемось до Інтерполу для оголошення цих осіб в міжнародний розшук і це дасть нам можливість заочного засудження після, чого продовжуватиметься розшук для того, щоб ці особи відбували покарання. Це може бути через п'ять, десять років, адже кожен режим, і режим Путіна в тому числі завершується, а ці особи будуть розшукуватися і це їм буде на все життя, поки їх не знайдуть. Це такий їм “лист щастя” у найближче майбутнє”, - сказав Куценко.

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Відповідаючи на запитання щодо шансів оголошення Інтерполом вище вказаних осіб в міжнародний розшук, Куценко зазначив: “Я впевнений, що складнощів в даному питанні довести Інтерполу в необхідності розшуку вказаних осіб не буде, оскільки вся Європа, весь світ бачив те судилище над Надією Савченко”.

Водночас Куценко зазначив, що у питанні повернення Савченко, Генпрокуратура не уповноважена брати участь.

“Що стосується повернення Надії Савченко, ми та структура, в компетенції якої це питання не входить. Ми сподіваємось на політичний шлях розв'язання цієї ситуації та повернення нашої громадянки”, - сказав Куценко.

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Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тисяч рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко та її захист звинувачення відкидають і підтверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

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Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Учора, 22 березня, СБУ завершила заочне досудове розслідування кримінального провадження за підозрою ватажка терористичної організації "Луганська народна республіка" Ігоря Плотницького у скоєнні ряду злочинів, серед яких - викрадення у складі групи та незаконне позбавленні волі Савченко, її незаконне переправлення через державний кордон.