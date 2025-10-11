Гібрид ракети і дрона: Quantum Systems представила Jäger

Йдеться про компактну зенітну систему-дрон, яка поєднує електричну тягу із твердопаливним прискорювачем.

Quantum Systems представила Jäger - "гібрид" між ракетою й електричним БПЛА, пише Defence Express.

Після вертикального підйому до 100 метрів він запускає твердопаливний прискорювач, який піднімає апарат до близько 4 км висоти за 30 секунд — після чого Jäger переходить на електричну тягу для маневрування та добивання цілі. Такий підхід значно скорочує час реагування і дає дрону високий запас енергії на траєкторії удару.

Ключові характеристики

Злітна вага: 2,5 кг; корисне навантаження — 0,8 кг.

Максимальна швидкість: до 405 км/год.

Максимальна висота польоту: до 5 км.

Дальність дії: до 25 км.

Можливість проектування як "таранного" ударного апарату; опціонально — встановлення бойової частини.

Система наведення: захищений канал передачі даних; ведеться робота над повністю автономною системою самонаведення.

Орієнтовна вартість: у чотиризначному діапазоні євро (до ~€10 000).

Орієнтовний термін введення в експлуатацію: до кінця року (проект на стадії готового рішення з подальшим доопрацюванням під замовників).

Jäger розрахований на перехоплення безпілотників або інших малих цілей на малій/середній дальності, забезпечуючи швидкий висотний кидок і потужний фінішний сегмент. Невеликі габарити та порівняно низька заявлена вартість роблять систему привабливою для сил, яким потрібні масові, реактивні засоби прикриття.

Відео дня

Перший етап розробки завершено, але подальша робота йтиме з урахуванням вимог замовників та експлуатаційного досвіду. Компанія має виробництво в Україні і вже відома українському оборонному сектору завдяки платформі Vector.

Інші розробки ракето-дронів

Раніше розробники представили ракето-дрон Ruta, про який вперше стало відомо у грудні 2024 року. Він став новим поколінням ударних БПЛА для ЗСУ.

Він поєднує функції ракети та дрона, здатен діяти в умовах насиченої ППО та має високу точність. Його ройове використання — тобто координація дій десятків апаратів — у поєднанні з ШІ відкриває нові горизонти для автономних операцій на полі бою.

