Гібрид ракети і дрона: Quantum Systems представила Jäger

Quantum Systems представила Jäger - "гібрид" між ракетою й електричним БПЛА, пише Defence Express.
Після вертикального підйому до 100 метрів він запускає твердопаливний прискорювач, який піднімає апарат до близько 4 км висоти за 30 секунд — після чого Jäger переходить на електричну тягу для маневрування та добивання цілі. Такий підхід значно скорочує час реагування і дає дрону високий запас енергії на траєкторії удару.
Ключові характеристики
- Злітна вага: 2,5 кг; корисне навантаження — 0,8 кг.
- Максимальна швидкість: до 405 км/год.
- Максимальна висота польоту: до 5 км.
- Дальність дії: до 25 км.
- Можливість проектування як "таранного" ударного апарату; опціонально — встановлення бойової частини.
- Система наведення: захищений канал передачі даних; ведеться робота над повністю автономною системою самонаведення.
- Орієнтовна вартість: у чотиризначному діапазоні євро (до ~€10 000).
- Орієнтовний термін введення в експлуатацію: до кінця року (проект на стадії готового рішення з подальшим доопрацюванням під замовників).
Jäger розрахований на перехоплення безпілотників або інших малих цілей на малій/середній дальності, забезпечуючи швидкий висотний кидок і потужний фінішний сегмент. Невеликі габарити та порівняно низька заявлена вартість роблять систему привабливою для сил, яким потрібні масові, реактивні засоби прикриття.
Перший етап розробки завершено, але подальша робота йтиме з урахуванням вимог замовників та експлуатаційного досвіду. Компанія має виробництво в Україні і вже відома українському оборонному сектору завдяки платформі Vector.
Інші розробки ракето-дронів
Раніше розробники представили ракето-дрон Ruta, про який вперше стало відомо у грудні 2024 року. Він став новим поколінням ударних БПЛА для ЗСУ.
Він поєднує функції ракети та дрона, здатен діяти в умовах насиченої ППО та має високу точність. Його ройове використання — тобто координація дій десятків апаратів — у поєднанні з ШІ відкриває нові горизонти для автономних операцій на полі бою.