ЗМІ дізналися ймовірних претендентів на низку посад у майбутньому уряді

Про це пише LB.ua посилаючись на власні джерела.

Так, головним і єдиним претендентом на посаду прем'єр-міністра сьогодні є Володимир Гройсман. Нинішній керівник АП Борис Ложкін претендує на посаду віце-прем'єра-міністра економіки.

Міністром фінансів може стати Іван Міклош, екс-міністр економіки Словаччини, а віце-прем'єром з євроінтеграції депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе.

У Арсенія Яценюка - згідно конфігурації, що намальовується - залишаються п'ять "портфелів". Голова Міністерства природних ресурсів в даний момент не визначений - "тривають торги" з БПП, "Батьківщиною" та Олегом Ляшком. Останній, однак, готовий відмовитися від посад у Кабміні в обмін на посаду спікера ВР.

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Державну фіскальну службу - за попередньою домовленістю - очолить Ніна Южаніна.

Таким чином, в коаліції залишаються чотири фракції - БПП, "Народний фронт", Радикальна партія і "Батьківщина".

Голосування заплановане на наступні вівторок або четвер.

При цьому джерело зазначило, що проти Наталії Яресько в якості прем'єр-міністра виступили майже всі сторони переговорів, включаючи БПП і "Народний фронт", який раніше був готовий підтримати її. "Фронтовики" обурилися наміром Яресько змістити з посад Авакова і Петренко, а також програмою уряду, яка полягає лише в тому, щоб виконати список вимог МВФ. "Батьківщина" погодилася на будь-які прем'єрські кандидатури, крім Яценюка і Яресько.

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Інше джерело LB.ua на Банковій, також безпосередньо причетне до ходу переговорів, висловив думку про те, що "Яценюку вистачить і чотири "портфеля" - МВС, Мін'юст, Міністерство освіти, Міністерство інфраструктури. Переговори по п'ятому - тривають. Претендентами на нього також є Тимошенко і Ляшко.

Разом з тим, в АП сумніваються, що Ляшко увійде в коаліцію. В такому випадку більшість в парламенті будуть формувати три учасника - БПП, "Народний фронт" і "Батьківщина", інші голоси планують добирати з позафракційних. В якості спікера ВР там назвали Андрія Парубія.

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Зараз немає ясності щодо глав Мінсоцполітики та Нацбанку. Проти Валерії Гонтарєвої виступають депутати Ради від різних фракцій, однак на Банковій альтернативу Валерії Олексіївні поки не запропонували. Сама Гонтарєва, за даними співрозмовників у її колі, готова подати у відставку у разі, якщо Яресько та Абромавічус покинуть свої пости.

Важливо відзначити, що всі вищевикладені деталі обговорювалися при безпосередній участі Арсенія Яценюка, про що він повідомив найближчим соратникам, однак - за їхніми словами - підсумкового рішення для себе ще не прийняв. Таким чином, не виключено, що Арсеній Петрович ще стане докладати зусилля щоб залишитися на посаді. Хід переговорного процесу змінюється дуже стрімко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що лідер фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко ініціює в середу, 23 березня, нарада фракцій парламентської коаліції для внесення пропозиції про майбутнього прем'єра і склад уряду.