"Азовець" Краснов разом з російськими спецслужбами планував підірвати Раду, Кабмін та АП - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сказав на прес-конференції.

Голова СБУ нагадав, що Краснов з 10 по 13 лютого 2016 року перебував у Білорусі, і 12 лютого Краснов провів там зустріч з громадянином РФ Голоскоковим.

"Краснов як досвідчений агент ГРУ генштабу (РФ) записав свою розмову з громадянином Голоскоковим, перебуваючи в Білорусі. І ми розшифрували цю розмову, яку він записав на свій телефон... Я з дозволу слідчого повідомляю, що в нас є проведена експертиза, розшифрований голос, де він розповідає... Вони обговорюють тему проведення терористичних актів у місті Києві", - повідомив Грицак.

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За словами голови СБУ, "вони обговорюють проведення терактів у місті Києві, обговоривши тему проведення теракту біля Володимирської, 33, і з огляду на те, що тут непогано поставлена охорона, вирішили підірвати Аскольдовий провулок, 13, тобто київський главк (Головне управління СБУ в Києві та Київській області - УНІАН)".

"Краснов особисто провів розвідку. Він розповів, як ходив навколо київського нашого управління. Розповів, де там що знаходиться, де СІЗО, хто сидить у камерах навіть розповів. Він сказав, що там використати тонну вибухівки буде просто "супер", що рознесе все у клоччя", - сказав Грицак.

Голова СБУ, посилаючись на запис, заявив, що Краснов сказав: "Було б добре, щоб потім підірвати ще й Верховну Раду, Кабінет міністрів та Адміністрацію президента".