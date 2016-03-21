Суд на два місяці заарештував "азовця" Краснова

Таке рішення у понеділок ухвалив суддя Павло Слободянів, передає Українська правда.

Таким чином він задовольнив клопотання прокурора Андрія Сватка про зміну Краснову запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на взяття під варту до 26 квітня.

Зазначається, що після оголошення ухвали суду у залі відбулася невелика штовханина. Прихильники Краснова перегородили виїзд з подвір'я суду.

Читайте також"Азовець" Краснов заявив про причетність до енергоблокади Криму і помсту з боку СБУ

Як повідомляв УНІАН, голову Цивільного корпусу "Азов-Крим" затримали в ніч на 28 лютого на Київщині. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

Адвокат Краснова Андрій Мамалига заявив, що співробітники СБУ застосовували до його підзахисного тортури, вимагаючи зізнатися про схованку зі зброєю.

3 березня суд обрав Краснову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, суд зобов'язав Краснова здати паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також зобов'язав органи прокуратури провести перевірку факту його побиття та направити його до судово-медичного експерта, який задокументує тілесні ушкодження.

Читайте такожУ справі "азовця" Краснова стало відомо про нові підозри: тероризм, шпигунство, держзрада

Того ж дня Краснову висунули нові підозри - підготовка терактів, шпигунство та державна зрада.

15 березня слідчі СБУ звернулися до суду щодо зміни запобіжного заходу Краснову з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.