Сакварелідзе про справу "діамантових прокурорів": ГПУ дозволила обшуки та прослуховування слідчих

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сакварелідзе заявив сьогодні на брифінгу.

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"За нашою інформацією, по нам усім, по цим людям (слідчі, котрі розслідували справу "діамантових прокурорів" - УНІАН) є ухвали на обшуки, на прослуховування. Я хочу попередити, що якщо бодай одна волосинка впаде з наших героїв, ми будемо за них боротись до останньої краплі крові… Ці обшуки робитимуться для того, напевно, щоб цим людям щось підкинули… Нам доводиться боротись проти ще одного адвоката "діамантових прокурорів" – генерального прокурора Віктора Шокіна", - наголосив Секварелідзе.

Він також повідомив що 7 співробітників ГПУ, які займалися справою "діамантових прокурорів" вже отримали повідомлення про звільнення.

"Ще місяць тому вони всі були виведені поза штат, щоб паралізувати всю роботу нашого управління, щоб паралізувати суд по "діамантовим прокурорам. Всіх працівників, які брали участь у справі "діамантових прокурорів", сьогодні повідомили про звільнення", - заявив він.

Сакварелідзе також зазначив, що офіційною причиною таких повідомлень про звільнення є реорганізація.

Окрім того, Сакварелідзе повідомив, що генеральний прокурор сьогодні перебуває на робочому місці і він мав з ним розмову.

«Він сказав, що не розуміє, чому я це роблю. Я теж не розумію, чому він опускається до того і розправляється з рядовими слідчими прокурорами», - заявив Сакварелідзе.

За словами Сакварелідзе, у розмові Шокін також сказав йому, що нікого не звільняє. «Але у мене в руках наразі є конкретні факти – повідомлення на звільнення наших співробітників», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, зранку 24 березня Сакварелідзе заявив, що звільнення співробітників ГПУ, які займалися розслідуванням справи "діамантових прокурорів" Корнійця і Шапакіна, тривають.

Раніше Сакварелідзе повідомляв, що за 4 місяці проти співробітників з його команди Генпрокуратура порушила сім кримінальних проваджень.

Колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.