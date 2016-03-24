"Самопоміч" поки не бере участі в переговорах щодо нової коаліції - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

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Він зазначив, що переговори будуть проходити між чотирма фракціями, "оскільки поки колеги з "Самопомочі" не готові брати участь у формуванні нової коаліції, але колеги з "Самопомочі" сказали, що вони можуть голосувати за кандидатуру прем'єр-міністра за умови врахування їх пропозицій".

Він підкреслив, що коаліція має формуватися виключно конституційним способом, тобто фракціями парламенту.

За його словами, були такі розмови, що фракція "БПП" і "Народний фронт" хочуть формувати коаліцію тільки вдвох і з участю позафракційних депутатів. Ляшко вважає, що це буде неконституційний шлях.