Прес-секретар Яценюка підтвердила нічну зустріч з Ахметовим

Прес-секретар Арсенія Яценюка Ольга Лаппо на своїй сторінці у Facebook підтвердила, що голова уряду в ніч з 23 на 24 березня 2016 року проводив зустріч з власником групи компаній СКМ Рінатом Ахметовим у будівлі Кабміну.

"Це була одна із багатьох планових зустрічей прем’єр-міністра України, які він проводить із власниками, керівниками та менеджерами бізнесу - як державного, так і приватного, в рамках системного моніторингу Кабінетом міністрів діяльності найбільших підприємств, які забезпечують створення робочих місць, сплату податків та експортну валютну виручку", - повідомила Лаппо.

За її словами, під час зустрічі обговорювалися питання зменшення обсягів валютної виручки від компаній, в тому числі власником яких є Ахметов, що може потягнути за собою зменшення сплати податків до державного бюджету, а також питання стимулювання експорту.

"Прем’єр-міністр отримав пояснення, що зменшення обсягу валютної виручки пов’язане із суттєвим падінням на зовнішніх ринках цін на експортну продукцію компаній, до яких має відношення Рінат Ахметов. Зокрема, метал та руду", - зауважила прес-секретар Яценюка.

Також Лаппо повідомила, що за підсумками зустрічі було вирішено провести зустріч прем’єра із найбільшими українськими експортерами "з метою вжиття заходів стимулювання збільшення обсягів експорту, валютних надходжень в країну, збереження робочих місць та курсової стабільності".

Щодо численних запитів ЗМІ стосовно зустрічі Глави Уряду із Рінатом Ахметовим. Це була одна із багатьох планових зуст... Опубликовано Ольгой Лаппо 24 марта 2016 г.

Як раніше повідомляв УНІАН, журналіст проекту "Схеми" зафіксував вночі біля Кабінету міністрів України автомобіль бізнесмена Ріната Ахметова.