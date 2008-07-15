Тимошенко дякує Польщі та Швеції

Проект «Східне партнерство» дає Україні ще одну можливість для європейської інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції після першого засідання Міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки і проведення Євро-2012.

У цьому зв`язку вона подякувала урядам Польщі та Швеції за ініціативу щодо цього проекту.

«Цей проект дає Україні можливість на шляху інтеграції в Європейський Союз», - зазначила Ю.ТІМОШЕНКО, наголосивши, що в цьому проекті для України та інших країн відкриваються нові можливості співпраці з країнами ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Польща та Швеція запропонують Європейському Союзу створити з Україною, Молдовою, Грузією, Вірменією і Азербайджаном організацію “Східного партнерства”. У це об`єднання також увійдуть 27 держав - членів ЄС.

20 червня лідери 27 країн - членів ЄС схвалили польсько-шведський проект “Східного партнерства”.

Цей проект передбачає створення форуму регіональної співпраці країн ЄС з Україною, Молдовою, Грузією, Азербайджаном і Вірменією, а також - на експертному рівні - з Білоруссю. Реалізація проекту “Східне партнерство”, на думку авторів проекту, має призвести до скасування візового режиму ЄС з перерахованими державами, а також до створення зони вільної торгівлі послугами і товарами.