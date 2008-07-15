Тимошенко дякує Польщі та Швеції
«Східне партнерство» дає Україні ще одну можливість
Проект «Східне партнерство» дає Україні ще одну можливість для європейської інтеграції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції після першого засідання Міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки і проведення Євро-2012.
У цьому зв`язку вона подякувала урядам Польщі та Швеції за ініціативу щодо цього проекту.
«Цей проект дає Україні можливість на шляху інтеграції в Європейський Союз», - зазначила Ю.ТІМОШЕНКО, наголосивши, що в цьому проекті для України та інших країн відкриваються нові можливості співпраці з країнами ЄС.
Як повідомляв УНІАН, Польща та Швеція запропонують Європейському Союзу створити з Україною, Молдовою, Грузією, Вірменією і Азербайджаном організацію “Східного партнерства”. У це об`єднання також увійдуть 27 держав - членів ЄС.
20 червня лідери 27 країн - членів ЄС схвалили польсько-шведський проект “Східного партнерства”.
Цей проект передбачає створення форуму регіональної співпраці країн ЄС з Україною, Молдовою, Грузією, Азербайджаном і Вірменією, а також - на експертному рівні - з Білоруссю. Реалізація проекту “Східне партнерство”, на думку авторів проекту, має призвести до скасування візового режиму ЄС з перерахованими державами, а також до створення зони вільної торгівлі послугами і товарами.