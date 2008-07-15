Яценюк у Чернівцях збирає гроші в алюмінієвий кухлик (додані фото)

На вулиці Головній у Чернівцях чернівецький художник Анатолій ФЕДІРКО відкрив символічний пам’ятник землякові – голові Верховної ради України Арсенію ЯЦЕНЮКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяв участь народний депутат України, голова мистецького об’єднання «Остання барикада» Олесь ДОНІЙ, представники ЗМІ, перехожі чернівчани.

Так званий пам’ятник нагадує ікону, на якій зображений сам А.ЯЦЕНЮК у дитинстві, в оточенні дівчаток, одна з яких - сестра нинішнього спікера. Поряд до розміщеного зображення прибита ланцюгом алюмінієвий кухлик, на якому написано: «Для пожертв на розвиток українського парламентаризму». Після відкриття знаку десятки чернівчан почали кидати монети і гривні у кухлик.

За словами автора ідеї А.ФЕДІРКА, йому приємно, що «його земляк очолює вищий законодавчий орган країни, однак досі не знайшов на батьківщині належного пошанування». «У мене виникла думка увіковічити пана ЯЦЕНЮКА у центрі рідного міста саме таким чином, однак поки наша Верховна Рада та спікер далекі від досконалості, я вирішив прибити поряд кухоль для збору пожертв на розвиток парламентаризму в Україні, бо краще, ніж сам ЯЦЕНЮК, ніхто цього зробити не зможе», - сказав художник. Зібрані кошти, зазначив А.ФЕДІРКО, щодня вийматимуться і в кінці кожного місяця передаватимуться до Верховної Ради.

Коментуючи подію, депутат О.ДОНІЙ зазначив, що з радістю прийняв запрошення А.ФЕДІРКА, оскільки давно знає його як «чудового провокативного художника». «Іронія і пародія це якраз суть української естетики, і саме таким чином можна передати набагато більше, аніж іншими засобами», - зазначив депутат.

За словами О.ДОНІЯ, він як парламентарій сприймає цей пам’ятник як «кумедний витвір мистецтва, який не дає політикам занадто підійматися в небо і не забувати, що вони такі ж прості люди, як інші громадяни країни».

Фото УНІАН