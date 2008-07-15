Яценюк у Чернівцях збирає гроші в алюмінієвий кухлик (додані фото)

10:29, 15 липня 2008
Політика
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На вулиці Головній відкрили пам`ятник

На вулиці Головній у Чернівцях чернівецький художник Анатолій ФЕДІРКО відкрив символічний пам’ятник землякові – голові Верховної ради України Арсенію ЯЦЕНЮКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяв участь народний депутат України, голова мистецького об’єднання «Остання барикада» Олесь ДОНІЙ, представники ЗМІ, перехожі чернівчани.

Так званий пам’ятник нагадує ікону, на якій зображений сам А.ЯЦЕНЮК у дитинстві, в оточенні дівчаток, одна з яких - сестра нинішнього спікера. Поряд до розміщеного зображення прибита ланцюгом алюмінієвий кухлик, на якому написано: «Для пожертв на розвиток українського парламентаризму». Після відкриття знаку десятки чернівчан почали кидати монети і гривні у кухлик.

Олесь Доній

За словами автора ідеї А.ФЕДІРКА, йому приємно, що «його земляк очолює вищий законодавчий орган країни, однак досі не знайшов на батьківщині належного пошанування». «У мене виникла думка увіковічити пана ЯЦЕНЮКА у центрі рідного міста саме таким чином, однак поки наша Верховна Рада та спікер далекі від досконалості, я вирішив прибити поряд кухоль для збору пожертв на розвиток парламентаризму в Україні, бо краще, ніж сам ЯЦЕНЮК, ніхто цього зробити не зможе», - сказав художник. Зібрані кошти, зазначив А.ФЕДІРКО, щодня вийматимуться і в кінці кожного місяця передаватимуться до Верховної Ради.

Анатолій Федірко

Коментуючи подію, депутат О.ДОНІЙ зазначив, що з радістю прийняв запрошення А.ФЕДІРКА, оскільки давно знає його як «чудового провокативного художника». «Іронія і пародія це якраз суть української естетики, і саме таким чином можна передати набагато більше, аніж іншими засобами», - зазначив депутат.

За словами О.ДОНІЯ, він як парламентарій сприймає цей пам’ятник як «кумедний витвір мистецтва, який не дає політикам занадто підійматися в небо і не забувати, що вони такі ж прості люди, як інші громадяни країни».

Фото УНІАН

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