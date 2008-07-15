У Тимошенко кажуть, що Київ буде з борошном - треба тільки попросити

Міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК заявляє про необгрунтованість повідомлень про недостатність борошна в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За його даними, сьогодні на ринку дві структури – Аграрний фонд і Держкомрезерв – займаються інтервенцією зерна в регіони, і кожен регіон може звернутися в ці структури і одержати необхідну кількість борошна для утримання цін на хліб у розумному діапазоні.

У той же час міністр зазначив, що хоча Київ також може звертатися в ці структури, проте досі цього не відбулося.

Ю.МЕЛЬНИК повідомив, що він з цього питання звертався до керівництва Київської міськдержадміністрації.

«Тому говорити про підвищення ціни, а з іншого боку - не скористатися пропозицією державного агента, це, мабуть, неправильно і не зовсім економічно. Маючи з постачань нуль з Аграрного фонду для пекарів і говорити про те, що сьогодні є брак борошна, на мою думку, це непрофесійно і необгрунтовано», - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня голова правління ВАТ «Хліб Києва» Ігор МАЗУРИКА заявив, що з 15 липня столичні хлібозаводи, що входять до складу ВАТ «Хліб Києва», змушені припинити відвантаження хліба підприємствам і приватним підприємцям, які займаються реалізацією хліба поза столицею, у зв`язку з тим, що запасів борошна на підприємствах тих, що входять до складу ВАТ "Хліб Києва", залишається на тиждень.