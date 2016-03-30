Перед затриманням одеський суддя-стрілець намагався порізати собі вени

Перед затриманням він намагався порізати собі вени. Його охороняють детективи НАБУ, передає ТСН.

Наразі невідомо, за яких обставин суддя-стрілець порізав собі вени. Про стан Олексія Бурана поки нічого не відомо.

Вдалося з'ясувати, що спільником судді був ще один чоловік і нібито він затриманий. Йдеться начебто про заступника голови суду.

Наразі подробиці затримання не розкривають. Відомо лише, що проводили операцію фахівці з Києва.

В антикорупційному бюро обіцяють розповісти про це вже після 15 години.

В районному суді, де працює Олексій Буран, повідомляють, що напередодні в суді проводили слідчі дії. "Вчора проводили слідчі дії, я брав в них участь, і мене попередили, що я не маю права розповсюджувати інформацію", - каже голова Маліновського райсуду Леонід Лічман.

Відомо також, що НАБУ звернеться до Верховної ради України з проханням про звільнення судді. Водночас голова Ради суддів України вже засудила методи і дії працівників НАБУ, що призвели до спроби самогубства підозрюваного.

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Сьогодні УНІАН повідомляв, що Буран, сховавшись від правоохоронців, закрився в будинку і відстрілювався.

"Наскільки відомо, займається затриманням СБУ", - сказало джерело, додавши, що перевіряється інформація щодо причетності до отримання хабара заступника голови Малиновського суду.

У прес-службі Національного антикорупційного бюро України УНІАН не змогли ні підтвердити, ні спростувати факт затримання судді.

Наразі проводяться слідчі дії та вирішується питання про застосування запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня детективи НАБУ і поліція викрили одного з суддів Малиновського районного суду Одеси на отриманні хабара в 500 тис. грн.

За даними прес-центру НАБУ, гроші суддя вимагав через посередника для винесення судового рішення у цивільній справі про стягнення боргу. При проведенні слідчих дій суддя чинив опір детективам НАБУ, стріляючи на ураження. Після цього залишив зброю і, скориставшись статусом "недоторканності судді", зник з місця події.

За цим фактом НАБУ відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).