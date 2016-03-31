Глава АП Ложкін оприлюднив декларацію за 2015 рік

Так, загальна сума доходу глави Адміністрації у 2015 році склала 627 866 гривень. У 2014 році його загальний дохід становив 92 358 800 гривень, більшу частину якого Ложкін отримав до того, як обійняв державну посаду, повідомляє "Главком".

На відміну від 2014 року, в якому Ложкін заробив 92 100 984 гривень доходів у вигляді дивідендів і відсотків, 2015 році він отримав із зазначеного джерела доходу тільки 9 254 гривні.

Дохід від страхових відшкодувань у 2015 році склав 26 354 гривні порівняно з 55 744 гривнями, отриманими в 2014 році.

У 2015 році Ложкін не отримував авторської винагороди та реалізації майнових прав інтелектуальної власності. У 2014 році розмір такої винагороди склав 1 450 гривень.

Склад нерухомого майна, що перебуває у власності і користуванні глави Адміністрації президента за станом на 31 грудня 2015 року, не змінився порівняно з 2014 роком.

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Ложкін є власником автомобіля Lexus LX570 (2013 року випуску).

Протягом 2015 року на банківські рахунки Ложкіна надійшло 57 315 398 гривень. Залишок коштів на його банківських рахунках за станом на кінець 2015 року - 484 303 гривень.

Дружина глави Адміністрації президента Надія Шаломова і мати Лариса Ложкіна заробили в 2015 році 17 602 794 гривні, на відміну від 2014 року, в якому їх сукупний дохід склав 1 832 132 гривні.

Як і в минулому році, значна частина їх доходу була отримана за рахунок дивідендів і відсотків, а саме 17 566 762 гривні (при 1 808 092 гривнях у 2014 році).

Склад нерухомого майна і транспортних засобів, що перебувають у власності і користуванні членів сім'ї Ложкіна, не змінився.

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Номінальна вартість цінних паперів, якими володіють члени сім'ї Ложкіна в ПРАТ «Медтехсервис», збільшилася порівняно з 2014 роком на 58 186 гривень - з 190 676 до 248 862 гривень.

Номінальна вартість корпоративних прав, якими володіють члени сім'ї Ложкіна, в 2015 році збільшилася на 44 513 гривень - з 172 462 гривень, задекларованих у 2014 році, до 216 975 гривень.

Залишки на рахунках членів сім'ї Ложкіна станом на 31 грудня 2015 року склали 2 637 167 гривень при 34 гривнях, задекларованих за станом на 31 грудня 2014 року.