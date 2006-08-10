Янукович пообідає з прем`єр-міністром Литви в ... аеропорту ”Бориспіль”
09:55, 10 серпня 2006Політика
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Після зустрічі відбудеться брифінг
10 серпня Україну відвідає прем`єр-міністр Литовської Республіки Гядімінас КІРКІЛАС.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства Литовської Республіки в Україні, під час короткого візиту Г.КІРКІЛАС зустрінеться з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Як повідомляє українська служба ВВС, це буде робочий обід в аеропорту.
Після зустрічі прем`єр-міністрів відбудеться брифінг Г.КІРКІЛАСА. Брифінг почнеться о 14.50 на території Державного міжнародного аеропорту України “Бориспіль“ (термінал C).
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