Янукович пообідає з прем`єр-міністром Литви в ... аеропорту ”Бориспіль”

10 серпня Україну відвідає прем`єр-міністр Литовської Республіки Гядімінас КІРКІЛАС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства Литовської Республіки в Україні, під час короткого візиту Г.КІРКІЛАС зустрінеться з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Як повідомляє українська служба ВВС, це буде робочий обід в аеропорту.

Після зустрічі прем`єр-міністрів відбудеться брифінг Г.КІРКІЛАСА. Брифінг почнеться о 14.50 на території Державного міжнародного аеропорту України “Бориспіль“ (термінал C).