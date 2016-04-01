Байден: формування нового уряду відкриває можливості для додаткової фінансової допомоги Україні

Про це повідомив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко сьогодні у Вашингтоні, передає прес-служба глави держави

Зазначається, що в ході зустрічі окрему увагу було приділено внутрішньополітичній ситуації в Україні.

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«Віце-президент США привітав зусилля Президента України щодо подолання урядової кризи. За словами Джозефа Байдена формування нового уряду, зорієнтованого на реформи і співпрацю з МВФ, відкриває можливості для виділення третього траншу кредитних гарантій у розмірі 1 млрд. доларів США, а також допомоги інших міжнародних фінансових інституцій», - зазначають у прес-службі.

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У свою чергу Порошенко наголосив на пріоритетності для української влади боротьби з корупцією та створенні ефективної антикорупційної системи.