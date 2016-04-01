У Мінкультури готують заборону антиукраїнських книг із Росії
Найближчим часом до Верховної Ради надійде проект змін до законодавства щодо повного вилучення книг, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та заперечують державний суверенітет України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр культури України В'ячеслав Кириленко під час Години запитань до уряду у парламенті.
Він зазначив, що на сьогодні є кілька варіантів вирішення даного питання. В тому числі, й ініціатива щодо повної заборони імпорту російських книг.
“Це складна тема, не все однозначно в ній”, - підкреслив міністр.
Кириленко висловив припущення про наявність багатьох пересторог, що під цю заборону можуть потрапити і наукові видання та література, які є нейтральними щодо України.
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Він зазначив, що розробляється варіант запровадження “автоматичного ліцензування - це коли з'являється повідомлення про те, що через кордон походить книга російського видавництва, в якій є розпалювання міжнаціональної ворожнечі, не визнання суверенітету чи територіальної цілісності України, то така продукція заарештовується”.
Як наголосив міністр, щодо видавців такої продукції застосовуватимуться санкції, і таке видавництво уже не зможе надалі поширювати свою продукцію в Україні.
За його словами, необхідні будуть зміни до законодавства, і проекти рішень вже готуються для передання на розгляд парламенту з тим, щоб “забезпечити повне вилучення з українського обігу тих книг, брошур і публікацій російського походження, які несуть не визнання державного суверенітету України і розпалюють міжнаціональну ворожнечу”.