У Мінкультури готують заборону антиукраїнських книг із Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр культури України В'ячеслав Кириленко під час Години запитань до уряду у парламенті.

Він зазначив, що на сьогодні є кілька варіантів вирішення даного питання. В тому числі, й ініціатива щодо повної заборони імпорту російських книг.

“Це складна тема, не все однозначно в ній”, - підкреслив міністр.

Кириленко висловив припущення про наявність багатьох пересторог, що під цю заборону можуть потрапити і наукові видання та література, які є нейтральними щодо України.

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Він зазначив, що розробляється варіант запровадження “автоматичного ліцензування - це коли з'являється повідомлення про те, що через кордон походить книга російського видавництва, в якій є розпалювання міжнаціональної ворожнечі, не визнання суверенітету чи територіальної цілісності України, то така продукція заарештовується”.

Як наголосив міністр, щодо видавців такої продукції застосовуватимуться санкції, і таке видавництво уже не зможе надалі поширювати свою продукцію в Україні.

За його словами, необхідні будуть зміни до законодавства, і проекти рішень вже готуються для передання на розгляд парламенту з тим, щоб “забезпечити повне вилучення з українського обігу тих книг, брошур і публікацій російського походження, які несуть не визнання державного суверенітету України і розпалюють міжнаціональну ворожнечу”.