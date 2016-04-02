Порошенко запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні в рамках саміту з ядерної безпеки зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном та запросив його відвідати Україну.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter