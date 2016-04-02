Порошенко запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну
06:59, 02 квітня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні в рамках саміту з ядерної безпеки зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном та запросив його відвідати Україну.
Порошенко запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну / twitter.com/STsegolko
Про це прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко написав у Twitter.
"Президент запросив голову КНР відвідати Україну", - повідомив прес-секретар президента.
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Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Джон Керрі найближчим часом відвідає Україну.
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