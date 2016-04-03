"10 хвилин від прем’єра": Яценюк заявив, що не допустить повернення енергетичних олігархів

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що не допустить повернення енергетичних олігархів в українську економіку.

Про це він заявив у передачі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Однією з підвалин незалежності є енергетична незалежність, яку ми досягнули. Тому жодних тіньових угод і повернення енергетичних олігархів в українську економіку я не допущу», - сказав Яценюк.

За його словами, санкції проти Російської Федерації повинні бути продовжені до того моменту, доки Україна повністю не відновить свій територіальний суверенітет.

«Жорстка політика щодо держави-агресора Російської Федерації. Жодних угод і компромісів за рахунок України. Відновлення територіальної цілісності Української держави. Повернення Донецька, Луганська і Криму», - підкреслив голова уряду.