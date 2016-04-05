МЗС закликає світ посилити політичний та дипломатичний тиск на Росію для звільнення Савченко

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України у зв’язку з набранням чинності 5 квітня ганебного вироку у справі незаконно ув’язненої громадянки України Надії Савченко.

МЗС України висловлює рішучий і категоричний протест у зв’язку з набранням чинності незаконно винесеного ганебного обвинувального вироку щодо Надії Савченко.

«Дії російської “феміди” у справі нашої співвітчизниці, як й інших громадян України, які незаконно утримуються в Росії, стали прикладом безпрецедентної зневаги з боку Москви засадничими нормами та принципами міжнародного права у сфері захисту прав і свобод людини», - наголошується в заяві.

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Як підкреслюється в документі, «нехтуючи природніми для всього демократичного світу нормами моралі, гуманності, справедливості і верховенства права, Росія наполегливо демонструє незворотність свого перетворення у тоталітарну державу, яка дія виключно репресивними методами і не здатна до конструктивного діалогу з рештою світу».

Відтак, МЗС вимагає від російської сторони нарешті згадати про всі міжнародні зобов’язання, які вона брала на себе у якості постійного члена РБ ООН, члена ОБСЄ, Ради Європи, у рамках Нормандського формату та згідно з Мінськими домовленостями і, дотримуючись їх, негайно звільнити Надію Савченко та забезпечити її повернення в Україну.

«Закликаємо міжнародну спільноту вжити заходів з метою посилення політичного та дипломатичного тиску на Російську Федерацію для звільнення Н.Савченко, спільно виступити на захист життя, безпеки та загальнолюдських прав громадян України, які стали заручниками агресивної політики Кремля проти України», - наголосили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років колонії. Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію і з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.

За словами адвоката Марка Фейгіна, наразі Надія припинила вживати дитяче харчування і п'є тільки воду.

Адвокат Микола Полозов сьогодні, 5 квітня, повідомив, що влада РФ може відсьогодні етапувати Савченко до місця відбування покарання.

Він зазначив, що з сьогоднішнього дня вирок у справі Надії Савченко набув чинності. Вона прийняла рішення його не оскаржувати, оскільки не вірить у російську систему правосуддя, цей вирок не визнає і не має наміру далі брати участь у судовому фарсі.

«Вже відсьогодні органи ФСВП мають право почати етапувати Надію Савченко до місця відбування покарання, але я сподіваюся, що керівництво ФСВП не стане загострювати ситуацію і починати негайне етапування Савченко», - написав Полозов.

Він нагадав, що завтра Савченко оголошує сухе голодування.