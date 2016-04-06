Майбутня коаліція вже нараховує понад 226 голосів - нардеп

Про це вона заявила в ефірі 5 каналу.

"На сьогодні, наскільки я уже розумію з останньої інформації, майбутня коаліція (з двох учасників - ред.) уже нараховує 226-228 голосів. Я маю надію, що наступного тижня цей процес буде завершено. Із позафракційних депутатів, які вийшли чи виключені були з інших фракцій або які не входили до жодної фракції, були мажоритарниками, і які, до речі, голосували зі старою коаліцією, будуть сформовані, добавлені кількість депутатів, які будуть входити або до БПП, або "Народного фронту", - сказала вона.

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За словами Луценко, у БПП мають надію, що депутати з інших політичних сил "проявлять свою державницьку позицію" і у складі коаліції буде більше, ніж дві фракції.

"Це не означає, що двері закриваються. Ми пропонуємо і "Батьківщині", в першу чергу, і "Самопомочі", постійно ми зустрічалися з ними, і з "радикалами" ми говоримо про те, що хто хоче нести відповідальність за країну, хто не хоче її розбалансувати, хто не хоче відкинути її на наступні позачергові вибори, прошу дуже, робота є, план дій є ... Ми маємо надію, що все-таки депутати проявлять свою державницьку позицію і коаліція буде більше, ніж з двох фракцій. Але, звичайно, якщо цього не відбудеться, якщо будуть подальші розмови про перевибори, буде сформована нова коаліція із двох фракцій", - зауважила нардеп.

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