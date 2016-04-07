Мер Одеси Труханов задекларував понад 200 тисяч гривень доходу

Про це йдеться в декларації, оприлюдненої на сайті Одеської міськради.

У документі наголошується, що зарплата та інші винагороди Труханова в 2015 році склали 59 тис. 575 грн, дивіденди і відсотки - 903 грн, дохід за відчуження рухомого і нерухомого майна склала 1,49 млн грн.

Згідно з декларацією, мер володіє будинком площею 73,4 кв. метрів і квартирою 131,7 кв. м.

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На рахунках в банках у Труханова - 10,406 тис. грн, номінальна вартість його цінних паперів - 6638 грн. Труханов також задекларував 100 грн - розмір внесків до статутного капіталу підприємства.

Як декларантів-членів сім'ї мер вказав свою матір і дочку. Згідно з офіційними даними, вони в 2015 році отримали доходи 1,635 млн 447 грн, дивіденди - 188 грн. Бабуся і внучка отримали дохід за відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 1,619 млн 500 грн, отримали інші доходи в розмірі 15,759 тис. грн. Вони володіють двома земельними ділянками - 681 кв. м і 26,97 тис. кв. м, а також двома будинками - 179 кв. м і 45,7 кв. м.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня прес-секретар СБУ Олена Гітлянська в ефірі каналу «112» заявила, що відомство перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про нібито подвійне громадянство та наявність російського паспорта у міського голови Одеси.

Раніше ЗМІ з посиланням на документи компанії Mossack Fonseca (Панама) повідомили, що Труханов є співвласником кількох офшорів і має паспорт громадянина Росії. Труханов ці звинувачення спростовує.

Керівництво Одеської обласної державної адміністрації попросило президента України Петра Порошенка та голів правоохоронних відомств країни невідкладно перевірити інформацію про російське громадянство міського голови Одеси Геннадія Труханова.