У МЗС України прокоментували попередні дані референдуму в Нідерландах

Про це йдеться в коментарі речниці МЗС України Мар'яни Беци.

"Виходимо з того, що відповідно до нідерландського законодавства референдум має консультативний характер, а отже остаточне рішення щодо ратифікації Угоди після проведення внутрішніх дискусій та процедур ухвалюватиме Уряд Нідерландів", - йдеться в повідомленні.

В МЗС розраховують, що це рішення відповідатиме інтересам України, Нідерландів і Європи.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. На голосування виносилося питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Виборчі дільниці відкрилися о 7.30 і працювали до 21.00.

Виборча система в Нідерландах відрізняється від української - за проведення виборів чи референдумів відповідають місцеві органи влади.

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Щоб референдум, який має дорадчий характер, був визнаний дійсним, має проголосувати 30% нідерландців, які мають право голосу. Цей референдум є першим, який проводиться у відповідності до закону, ухваленого влітку минулого року.

Остаточні результати референдуму буде оголошено 12 квітня.