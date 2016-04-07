У МЗС України прокоментували попередні дані референдуму в Нідерландах
В МЗС України взяли до уваги попередні результати екзит-полу по референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Про це йдеться в коментарі речниці МЗС України Мар'яни Беци.
"Виходимо з того, що відповідно до нідерландського законодавства референдум має консультативний характер, а отже остаточне рішення щодо ратифікації Угоди після проведення внутрішніх дискусій та процедур ухвалюватиме Уряд Нідерландів", - йдеться в повідомленні.
В МЗС розраховують, що це рішення відповідатиме інтересам України, Нідерландів і Європи.
Читайте такожОновлені попередні дані: явка на референдумі в Нідерландах склала 32%, проти асоціації - 64%
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. На голосування виносилося питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Виборчі дільниці відкрилися о 7.30 і працювали до 21.00.
Виборча система в Нідерландах відрізняється від української - за проведення виборів чи референдумів відповідають місцеві органи влади.
Читайте такожГолландці у Японії підтримали Асоціацію з Україною – екзит-пол референдуму
Щоб референдум, який має дорадчий характер, був визнаний дійсним, має проголосувати 30% нідерландців, які мають право голосу. Цей референдум є першим, який проводиться у відповідності до закону, ухваленого влітку минулого року.
Остаточні результати референдуму буде оголошено 12 квітня.