Rothschild підтвердила передачу Roshen в траст

Як повідомляє агентство Reuters, про це йдеться в заяві компанії від 7 квітня.

"Траст був заснований на міжнародних стандартах для політиків, яким необхідно перевести свої активи, поки вони перебувають на посаді", - сказано в коментарі.

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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня були обнародувані так звані "панамські документи" про використання офшорів багатьма впливовими політиками світу, в яких в тому числі згадувався Порошенко.

В цей же день українські ЗМІ повідомили, що Порошенко заснував три офшори для реструктуризації активів Roshen.

Відразу після цього фінансові радники Порошенка повідомили, що Roshen переданий в траст, і президент не має відношення до управління цим активом.

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