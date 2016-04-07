Меркель і Олланд запевнили в підтримці асоціації України з ЄС

Як повідомляє Reuters, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Нідерланди будуть шукати вихід спільно з європейськими інституціями, як вчинити з подальшим впровадженням Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

"Ми, звичайно, всіляко зацікавлені, щоб шлях України до ЄС, і передусім до певних стандартів, які узгоджені в договорі про асоціацію, був безперервним", - сказала Меркель журналістам після спільної франко-німецької зустрічі.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд за підсумками цієї зустрічі повідомив, що Франція і Німеччина продовжать підтримувати Угоду про асоціацію України з ЄС.

"Що стосується Європи, вона буде реалізовувати те, що зможе в плані асоціації", - повідомив Олланд. - "Що стосується Франції та Німеччини, ми будемо продовжувати підтримувати Україну і застосовувати угоду про асоціацію в наших країнах", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, за даними попереднього підрахунку результатів референдуму в Нідерландах, що відбувся 6 квітня, явка склала 32,2%, при цьому проти асоціації України і ЄС проголосували 61,1% голландців.

При цьому уряд Нідерландів заявив, що має намір шукати компроміс в питанні асоціації України з Європейським Союзом, хоча і визнає, що цей процес може зайняти час, враховуючи результати референдуму.