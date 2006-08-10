Янукович хоче, щоб його чиновники навчилися ”бігати і навіть бити”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністрам обов`язково провести бесіду з тими людьми, які звільняються з урядових структур, а також провести бесіди з обов`язковим їх працевлаштуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на своїй першій прес-конференції як прем`єр-міністр.

«Усі мають зробити висновки з помилок минулого періоду», - сказав він.

Прем`єр-міністр підкреслив, що кадрова політика держави має бути сильною, але процес заміни кадрів повинен бути керованим і грунтуватися на принципах конкуренції. «Коли людину з усіх боків підпирають, то вона завжди показує найвищий результат», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що чиновники повинні стати «олімпійцями». «Я бажаю, щоб вони навчилися бігати і навіть бити. Але щоб це змагання було здоровим. Усі повинні пам`ятати, що працюємо на державу», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.