В ОБСЄ заявили про високий рівень порушень режиму припинення вогню
Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан закликав усі сторони на Донбасі дотримуватися режиму тиші.
Про це йдеться в заяві Апакана, опублікованому на сайті ОБСЄ.
Глава місії ОБСЄ висловив занепокоєння щодо високого рівня порушень режиму припинення вогню в Донецькій області з вересня 2015 року, коли сторони знову зобов'язалися дотримуватися тиші.
Він звернув увагу на особливо надзвичайну кількість випадків застосування важкого озброєння і мінометів.
Читайте такожГройсман: Роль ОБСЄ у підготовці та проведенні виборів на Донбасі має посилитися
Апакан підкреслив, що "середовище, яке сторони створили уздовж лінії зіткнення, неприйнятне".
У зв'язку з цим глава місії сказав, що погіршення ситуації також перешкоджає ремонту необхідної інфраструктури, яка є важливою для відновлення певною мірою звичайних умов для життя.
"Через ці тривожні події, ми закликаємо всі сторони дотримуватися зобов'язань, під якими вони підписалися, особливо в підтримці сталого режиму припинення вогню і в забезпеченні безпеки цивільних осіб в зоні конфлікту", - заявив Апакан.