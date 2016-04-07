В ОБСЄ заявили про високий рівень порушень режиму припинення вогню

Про це йдеться в заяві Апакана, опублікованому на сайті ОБСЄ.

Глава місії ОБСЄ висловив занепокоєння щодо високого рівня порушень режиму припинення вогню в Донецькій області з вересня 2015 року, коли сторони знову зобов'язалися дотримуватися тиші.

Він звернув увагу на особливо надзвичайну кількість випадків застосування важкого озброєння і мінометів.

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Апакан підкреслив, що "середовище, яке сторони створили уздовж лінії зіткнення, неприйнятне".

У зв'язку з цим глава місії сказав, що погіршення ситуації також перешкоджає ремонту необхідної інфраструктури, яка є важливою для відновлення певною мірою звичайних умов для життя.

"Через ці тривожні події, ми закликаємо всі сторони дотримуватися зобов'язань, під якими вони підписалися, особливо в підтримці сталого режиму припинення вогню і в забезпеченні безпеки цивільних осіб в зоні конфлікту", - заявив Апакан.