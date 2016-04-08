СБУ затримала вербувальника російського ГРУ при спробі вивезти до РФ секретні документи

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак сьогодні на брифінгу в Києві.

«Позавчора СБУ на виїзді з території України провела спецоперацію і затримала двох громадян України - батько і син, обидва громадяни України», - заявив він.

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Грицак зазначив, що «батько - кадровий офіцер, підполковник ГРУ Генштабу, працював ще в російській військовій розвідці, потім жив в Україні і був вербувальником».

«Батько і син намагалися вивезти через пункт пропуску «Сеньківка» купу таємних документів. Особливо хочу подякувати в розкритті цих двох агентів нашій українській армії, тому що за допомогою української армії нам вдалося вивести на чисту воду цих зрадників», - заявив Грицак.