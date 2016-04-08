СБУ затримала вербувальника російського ГРУ при спробі вивезти до РФ секретні документи
СБУ затримала вербувальника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії при спробі вивезти до РФ секретні документи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак сьогодні на брифінгу в Києві.
«Позавчора СБУ на виїзді з території України провела спецоперацію і затримала двох громадян України - батько і син, обидва громадяни України», - заявив він.
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Грицак зазначив, що «батько - кадровий офіцер, підполковник ГРУ Генштабу, працював ще в російській військовій розвідці, потім жив в Україні і був вербувальником».
«Батько і син намагалися вивезти через пункт пропуску «Сеньківка» купу таємних документів. Особливо хочу подякувати в розкритті цих двох агентів нашій українській армії, тому що за допомогою української армії нам вдалося вивести на чисту воду цих зрадників», - заявив Грицак.