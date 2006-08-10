Європейський суд визнав порушення прав Олега Ляшка на свободу слова

Європейський суд визнав винними українські власті в порушенні права журналіста Ляшка на свободу слова

Київ. 10 серпня. УНІАН. Європейський суд з прав людини виніс рішення на користь київського журналіста Олега ЛЯШКА, який подав позов до властей України.

Як передає радіо «Свобода», суд визнав українські власті винними в порушенні права журналіста на свободу слова і зобов`язав їх виплатити О.ЛЯШКУ компенсацію в 3 тис. євро.

У 2001 році О.ЛЯШКО, тоді редактор газети "Політика" (яка була закрита рішенням Московського райсуду Києва в травні 1999 року за розголошення державної таємниці – УНІАН), був засуджений до двох років умовно за публікацію статі, що критикує прем`єр-міністра.

Зараз О.ЛЯШКО народний депутат України від Блоку Юлії Тимошенко.