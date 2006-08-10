Янукович вибачився перед усіма, кого міг образити під час виборів

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ попросив вибачення перед усіма, кого міг ненавмисно образити під час виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, це він зробив під час своєї першої прес-конференції у статусі прем’єра.

“Якщо під час виборчої кампанії хтось на мене образився, чи я сказав необережне слово, я хочу вибачитись перед цими людьми. Я дійсно не ставив собі за мету когось образити”, - сказав прем’єр.

“Я також людина, у мене є також недоліки, як у кожної людини, я інколи жартую і кажу: я все життя з ними борюся, але вони інколи перемагають, на жаль. Я вибачаюсь. Дійсно, я без жартів кажу, я вибачаюсь перед всіма, кому я наніс будь-які образи”, - додав він, зазначивши, що не хотів би, щоб політики жили емоціями, а лише – “головою і розумом”.

Він підкреслив, що під час передвиборчої кампанії намагався ніколи не використовувати для агітації риторику щодо тиску на його родину та порушення проти нього кримінальних справ.

Водночас, за словами В.ЯНУКОВИЧА, ніхто так і не відповів за порушення “надуманих кримінальних справ” та виклики людей на допити через засоби масової інформації. Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ висловився за те, щоб ця сторінка історії була “перегорнута”.

“Я зараз закликаю всіх політиків перегорнути цю сторінку і йти далі в майбутнє разом. Ми, там де були порушення законів, повинні їх визнати, і, мабуть, вибачитися там, де були зайві емоції, і хтось ці емоції висловлював в ЗМІ - треба вибачитися”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.