Кушнарьов: кадрових чисток в Західній Україні не буде

Народний депутат з фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявляє, що кадрових чисток в Західній Україні не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у вечірньому прямому ефірі Івано-Франківського FM-радіо «Західний полюс».

Відповідаючи на запитання про те, чи готує Партія регіонів масові заміни губернаторів у західних областях України, Є.КУШНАРЬОВ спростував цю інформацію.

“Я думаю, що це не більше, ніж чутки. Я хочу сказати, що наша політика, в тому числі кадрова, буде дуже-дуже виважена. І вона буде безумовно коаліційною, і вона буде з урахуванням всіх особливостей, які існують реально сьогодні в Україні”, - сказав депутат.

“Навіть тоді, коли я працював головою Адміністрації Президента України, при призначенні керівників в Західній Україні, в першу чергу, ми консультувалися і враховували громадську думку. Ми цікавилися думкою провідних авторитетних людей в регіоні. Ми розуміли, що там можуть працювати тільки ті люди, які сприймаються населенням цих територій”, - зауважив Є.КУШНАРЬОВ.

“На жаль, цей принцип був порушений в минулому році при призначенні керівників на Сході і Півдні України. І це негативно впливало на ситуацію в регіонах. Я хочу всіх заспокоїти. Ніяких революцій кадрових не буде, ніяких зведень рахунків не буде. Буде нормальна, виважена державницька кадрова політика”, - наголосив депутат.